Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.

Одновременно с принятием закона губернатор и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров приняли решение создать рабочую группу по вопросам регулирования деятельности «авторских баров».

«К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», — отметил Беглов.

Он уточнил, что закон вступит в силу 1 января 2021 года. За этот срок, по его словам, рабочая группа должна найти решение, которое устроит местных жителей и владельцев баров.

«Наш закон направлен на борьбу не с законопослушными предпринимателями, а с теми, для кого прибыль важнее комфорта окружающих. Как правило, такие заведения расположены на первых этажах многоквартирных домов <...> С другой стороны, в адрес городских властей обращаются предприниматели, обеспокоенные тем, что от принятого закона могут пострадать и заведения, которые работают цивилизованно, соблюдают правила», — добавил Макаров.

Заксобрание Петербурга приняло данный законопроект 8 июля. По словам депутата Дениса Четырбока, заведениям, попадающим под новые требования, не нужно будет закрываться, а лишь прекратить торговать спиртным.

В начале мая в России вступил закон, запрещающий продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов и занимающих площадь не более 20 кв. м.