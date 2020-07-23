Памятник Николаю Угоднику привезли в Николаевск-на-Амуре

В Николаевск-на-Амуре привезли памятник Николаю Угоднику, который считается покровителем мореплавателей и путешественников, святителем, ставшим воплощением милосердия. Этот памятник — работа скульптора Зураба Церетели.

Его в 2003 году заказал президент России Владимир Путин для итальянского города Бари, где покоятся мощи Николая. Церетели отлил два памятника — с посохом и Библией в руках. Путин выбрал с посохом. Второй памятник Церетели подарил Николаевску-на-Амуре.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов, сначала композицию транспортировали на самолете из Москвы в Хабаровск, а уже оттуда доставили на пароме к месту назначения.

Высота скульптуры составляет 2,5 м. С учетом постамента и облицовки основания — около 7 м. Фигура святителя будет обращена к городу. Памятник торжественно откроют 11 августа, в день рождения святителя Николая, который совпадает с днем рождения Николаевска-на-Амуре.

Пока неизвестно, станет ли церемония открытия памятника торжественной, — это зависит от эпидемиологической ситуации. Но районные власти всё же пообещали устроить праздничный фейерверк.