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Памятник Николаю Угоднику привезли в Николаевск-на-Амуре

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В Николаевск-на-Амуре привезли памятник Николаю Угоднику, который считается покровителем мореплавателей и путешественников, святителем, ставшим воплощением милосердия. Этот памятник — работа скульптора Зураба Церетели.

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Его в 2003 году заказал президент России Владимир Путин для итальянского города Бари, где покоятся мощи Николая. Церетели отлил два памятника — с посохом и Библией в руках. Путин выбрал с посохом. Второй памятник Церетели подарил Николаевску-на-Амуре.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов, сначала композицию транспортировали на самолете из Москвы в Хабаровск, а уже оттуда доставили на пароме к месту назначения.

Высота скульптуры составляет 2,5 м. С учетом постамента и облицовки основания — около 7 м. Фигура святителя будет обращена к городу. Памятник торжественно откроют 11 августа, в день рождения святителя Николая, который совпадает с днем рождения Николаевска-на-Амуре.

Пока неизвестно, станет ли церемония открытия памятника торжественной, — это зависит от эпидемиологической ситуации. Но районные власти всё же пообещали устроить праздничный фейерверк.

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