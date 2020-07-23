Масштабную модернизацию теплосети проведут на одной из улиц Тамбова

В Тамбове планируют выполнить масштабную модернизацию магистральной теплосети по улице Мичуринской. Работы выполнят на участке в районе остановки Шлихтера, который обеспечивает теплоснабжение жителей северной части города.

Как сообщает городская администрация, всего планируется заменить 320 м трубопровода диаметром 500 мм. Завершить работы планируется в сентябре 2020 года, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Отмечается, что для начала обновления городским службам необходимо перенести остановку «Шлихтер» по нечетной стороне и пешеходный переход. Также нужно принять меры по недопущению падения опор освещения и контактной сети.

Горячее водоснабжение на время работ жителям будет подаваться по резервной схеме. Реконструкция повысит качество теплоснабжения 22,7 тыс. горожан.