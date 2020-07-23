Прямой эфир

Школа «Эволюция» для молодых ученых открылась в Краснодаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре начала работать школа «Эволюция» для молодых ученых, созданная для помощи во внедрении в жизнь их разработок. Проект осуществляет краевое министерство образования, науки и молодежной политики для поддержки молодых исследователей. Он запущен на Кубани уже во второй раз.

Учению — свет: в Госдуме попросили пустить в РФ абитуриентов из СНГ
Поступающим из стран Содружества нужно открыть границы или разрешить пройти экзамены в филиалах российских вузов за рубежом

Как пишет ИА «Кубанские новости», в работе школы принимают участие более 100 студентов и молодых исследователей, которым еще не исполнилось 35 лет. Речь идет о людях, стремящихся заработать на своей идее, увидеть свои исследования в виде промышленной технологии или продукта, довести разработки до рынка.

В министерстве рассказали, что основной задачей школы является предоставление возможности молодым ученым, которые планируют развивать свою карьеру, получить навыки бизнес-коммуникации, менеджмента. Проект создан для тех, кто хочет реализовать свои идеи на практике.

Школа открылась на базе Кубанского государственного университета. В этом году «Эволюция» проводится при содействии Кубанского научного фонда, который был создан весной этого года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Поддержку фонда уже получили первые 37 проектов краснодарских ученых.

Лекции на темы глобальных трендов и квантовых коммуникаций, интенсивы и практикумы ведут спикеры ВШЭ, РАН, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020