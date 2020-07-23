Школа «Эволюция» для молодых ученых открылась в Краснодаре

В Краснодаре начала работать школа «Эволюция» для молодых ученых, созданная для помощи во внедрении в жизнь их разработок. Проект осуществляет краевое министерство образования, науки и молодежной политики для поддержки молодых исследователей. Он запущен на Кубани уже во второй раз.

Как пишет ИА «Кубанские новости», в работе школы принимают участие более 100 студентов и молодых исследователей, которым еще не исполнилось 35 лет. Речь идет о людях, стремящихся заработать на своей идее, увидеть свои исследования в виде промышленной технологии или продукта, довести разработки до рынка.

В министерстве рассказали, что основной задачей школы является предоставление возможности молодым ученым, которые планируют развивать свою карьеру, получить навыки бизнес-коммуникации, менеджмента. Проект создан для тех, кто хочет реализовать свои идеи на практике.

Школа открылась на базе Кубанского государственного университета. В этом году «Эволюция» проводится при содействии Кубанского научного фонда, который был создан весной этого года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. Поддержку фонда уже получили первые 37 проектов краснодарских ученых.

Лекции на темы глобальных трендов и квантовых коммуникаций, интенсивы и практикумы ведут спикеры ВШЭ, РАН, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».