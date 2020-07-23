Суд отказался заблокировать YouTube в России по иску Ontarget

Московский городской суд частично удовлетворил иск российской компании — разработчика HR-тестов «Онтаргет» (Ontarget) к Google, при этом отказав в безвременной блокировке сервиса YouTube в России. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте суда в четверг, 23 июля.

Отмечается, что иск поступил в суд 3 февраля этого года.

«Удовлетворить частично, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса», — сообщает ТАСС из зала суда со ссылкой на решение судьи.

Суд обязал ответчика, компанию Google, прекратить доступ к спорному видео. Решение не вступило в силу, стороны могут обжаловать его.

О том, что Мосгорсуд рассмотрит иск Ontarget с требованием о блокировке YouTube в России, стало известно 20 мая.

Истец требовал полную блокировку видеосервиса, поскольку отмечалось, что нарушения являются повторными. По данным RT, в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент, но он все еще присутствовал на платформе.

Как отмечали СМИ, Ontarget занимается разработкой тестов для оценки персонала. В компании заявили, что некоторые каналы на YouTube предлагают обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них, например, публикуя тесты, разработанные Ontarget.