Деревья и игровая площадка появятся у Музыкального театра в Омске

В Омске около Музыкального театра высадят деревья и установят игровую площадку. Благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

На первом этапе работ подрядчик заменил тротуарную плитку, установил бордюры, восстановил ступени, выполнили облицовку гранитными плитами подпорных стенок музыкального фонтана. В 2019 году на работы выделили около 30 млн рублей, пишет ИА «Город55».

Как объяснил первый заместитель директора департамента горхозяйства Михаил Горчаков, в рамках второго этапа специалисты должны преобразить территорию вокруг театра. Подрядчик установит новые пандусы, укрепит подпорные стенки, уложит плитку и установит фонари.

Кроме того, предусмотрены озеленительные работы. У театра высадят новые деревья, кустарники и цветы. Также здесь появятся детские игровые площадки и скамейки с урнами.

Стоимость второго этапа работ составит 62,7 млн рублей.

В июне сообщалось, что власти Омска меняют концепцию развития города. Земельные участки под производствами, закрывшимися много лет назад, отдадут под жилую застройку и создание зон отдыха. Обновленная градостроительная концепция будет закреплена в генплане города.