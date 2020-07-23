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Захарова прокомментировала заявления о «российской руке» на выборах в Македонии

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала безосновательными заявления о присутствии «российской руки» в выборах к Северной Македонии. Такое заявление дипломат сделала в четверг, 23 июля, в ходе брифинга.

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Она указала на видеобращения высокопоставленных политиков Запада, в которых те в период предвыборной кампании в Северной Македонии в открытую агитировали население страны проголосовать за ту или иную партию.

«На фоне таких весомых фактов откровенного вмешательства в дела иностранного государства нечистоплотные, абсолютно безосновательные спекуляции о присутствии некой российской руки в выборах по всему миру выглядят просто абсурдно», — подчеркнула Захарова.

Парламентские выборы [в Собрание республики] состоялись в Северной Македонии 15 июля. С небольшим отрывом лидировал правящий Социал-демократический союз (СДС) во главе с проевропейским экс-премьером Зораном Заевым. Теперь должно быть сформировано новое правительство страны.

В конце марта Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.

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