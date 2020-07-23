Захарова отвергла претензии Японии к оборонным мероприятиям на Курилах

Россия не приемлет претензии Японии касательно оборонных мероприятий на Курильских островах. Об этом в четверг, 23 июля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах. Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны», ― отметила она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что право России вести любую деятельность на территории Курил закреплено в Уставе Организации Объединенных Наций.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что необходимо руководствоваться договоренностями между президентом России и премьер-министром Японии на основе декларации 1956 года: сначала о признании «территориальной целостности и суверенитете России над всеми нашими землями», а затем и о признании итогов Второй мировой войны.