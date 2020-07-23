Названы сроки премьеры фильма «Мажор» с Прилучным

Российский полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли выйдет, когда для кинотеатров закончится пандемия коронавируса. Об этом в беседе с изданием «Бюллетень Кинопрокатчика» рассказал управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов.

«Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Сейчас сложно понять, сколько зрителей будут ходить в кинотеатры, будут люди бояться или нет», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

По его словам, ориентировочно картина должна выйти на экраны уже в сентябре. Самохвалов уточнил, что ждет «комедийный боевик, зрительское кино», сообщает телеканал «360». Он уточнил, что к картине можно относиться как к четвертому сезону «Мажора». Главную роль сыграет Павел Прилучный, который снимался в одноименном сериале.

Как пишет «Газета.ру», в ближайшее время создатели пообещали выпустить тизер будущей ленты.

21 июля сообщалось, что киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок. Премьера картины изначально была намечена на 17 июля, но дважды переносилась из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса. По словам председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха, премьера обязательно состоится в 2020 году.