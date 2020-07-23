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Состояние спасенной в Приморье рыси постепенно нормализуется

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В центре спасения животных «Тигр» в Приморье рассказали о состоянии рыси, которую нашли у села Липовцы в состоянии крайнего истощения. Сейчас животное находится в карантинном блоке, постепенно приходит в себя после пережитого стресса.

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Специалисты центра не исключают интоксикацию у рыси, поскольку она пыталась слизать и сгрызть битум с лап. О том, отравилась ли дикая кошка, станет известно через несколько дней.

Vostokmedia уточняет, что рысь обнаружили жители села Липовцы. Она не только позволила себя фотографировать, но и без страха вышла на проезжую часть. Люди пришли к выводу, что так дикое животное просит о помощи.

О своей находке они сообщили в краевой департамент охотнадзора. Специалисты приняли решение изъять рысь из дикой природы и передали в центр спасения животных «Тигр».

Позже специалисты обнаружили причину необычного поведения хищницы. Она прошлась по ремонтируемой дороге и угодила в гудрон. Битум на лапах застыл, и рысь не могла выпускать когти, чтобы охотиться. Ветеринары убрали гудрон с лап. Все это время животное находилось под наркозом.

1 июля сообщалось, что в Амурской области орнитологи спасли аистенка, выпавшего из гнезда. Они подобрали птенцу «приемную семью» на территории Муравьевского заказника.

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