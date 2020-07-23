Дизайн-код создадут для Тынды

В Тынде внедрят дизайн-код городской среды. Это необходимо для того, чтобы привести облик северной столицы Приамурья к стилистическому единству. Это касается вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации.

В город, который также называют столицей БАМа, приехали специалисты регионального Центра развития территорий. Они посетили объекты благоустройства Тынды: театральную площадь, городской парк, тропу здоровья, зону отдыха у воды, сквер возле детской музыкальной школы. Специалисты осмотрели и главную улицу города, Красную Пресню.

По словам главы центра Петра Стрельца, которые приводит Амурская служба новостей, члены группы были приятно удивлены, впервые оказавшись в Тынде. Они отметили активность жителей, почти полное отсутствие вандализма и большое количество проектов, которые реализуются в данное время.

В конце мая сообщалось, что Тында вошла в число 11 муниципалитетов Приамурья, в которые участвуют в программе по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».