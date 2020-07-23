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В Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2026 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила пресс-служба комитета ГД по госстроительству и законодательству.

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«Один из авторов законопроекта председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что «дачная амнистия» действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи и т.д», — говорится в заявлении.

Законопроект предлагает три базовых изменения. Во-первых, это продление на пять лет упрощенного порядка оформления прав граждан на дома, построенные на садовых земельных участках и участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Во-вторых, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

В-третьих, депутаты рекомендовали продлить на пять лет возможность направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года. Предполагается, что эта норма послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного доклада о работе правительства рассказал, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии».

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