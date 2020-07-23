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МИД РФ назвал обвинения в краже разработок вакцины от COVID «русофобской атакой»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 23 июля, заявила, что обвинения в отношении России со стороны Великобритании в краже западных разработок вакцины от коронавируса при помощи хакерских взломов являются «очередным абсурдным медийным вбросом» и «русофобской атакой».

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«Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей — в первую очередь США, во вторую — Канады и Британии — относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса», — заявила представитель ведомства на брифинге.

По ее словам, эти обвинения не имеют к России никакого отношения.

«Пытаться играть на столь чувствительной теме просто недостойно и кощунственно. Совершенно непонятно, зачем вновь раскручивается антироссийская истерика вокруг всем уже надоевшего хакерского сюжета — это просто нелепо, это очередная русофобская атака», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия давно сотрудничает по этой теме со многими странами мира, включая Великобританию, США и Канаду.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса.

Сразу после этого заявления британской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с «Известиями» отметил, что убедительных доказательств о том, что русские хакеры причастны к этому делу, Лондон не предоставил.

Разработки и испытания новой вакцины в России проводятся в Сеченовском университете, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и в Минобороны страны. В военном ведомстве 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

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