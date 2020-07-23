Деньги любят пересчет: как на открытии «Евро+» Московского НПЗ нашлись 100 млрд

К 2025 году в модернизацию Московского НПЗ вложат 350 млрд рублей, после обновления он станет одним из самых экологичных и современных в Европе. В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на запуск нового комплекса переработки нефти «Евро+» — он позволит нарастить производство бензина, дизельного топлива, авиакеросина и снизить воздействие предприятия на окружающую среду. О том, какие еще изменения ждут крупнейший столичный завод и как во время торжественной церемонии открытия «Евро+» потерялись и нашлись 100 млрд рублей — в материале «Известий».

Потеряли сотенку

Нынешняя рабочая неделя президента насыщена торжественными мероприятиями. В понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ, а в четверг он в режиме видеоконференции дал команду на запуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ. В выходные президента ожидает поездка в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота.

Комбинированная установка «Евро+» — главный проект второго этапа масштабной программы экологической и технологической модернизации Московского НПЗ. В церемонии запуска нового комплекса помимо президента приняли участие министр энергетики Александр Новак, столичный мэр Сергей Собянин, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и глава АО «Газпромнефть — Московский НПЗ» Виталий Зубер.

— Успешно реализован действительно очень важный, масштабный проект, — заявил глава государства из своей резиденции в Ново-Огарево. — Если иметь в виду, что это крупнейшее предприятие в своей отрасли в регионе (40% рынка имеет предприятие, на котором вы сейчас находитесь), то можно констатировать, что крупнейшие отечественные производители оборудования, научные институты и строительные компании осуществили совместно большой, очень нужный для Московского региона проект.

завод Министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков (в центре слева направо) на церемонии ввода в эксплуатацию комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

По словам Владимира Путина, «за счет использования российских технологий и оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями». Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ , а также увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина, отметил президент. Это, в свою очередь, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, бесперебойно поставлять топливо на автозаправочные станции и в аэропорты столичного региона, подчеркнул он.

Кроме того, на НПЗ построены современные очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха, что задает принципиально новые экологические стандарты и улучшает качество жизни людей, добавил глава государства. Комплекс «Евро+» заменит сразу пять объектов предыдущего поколения и сократит воздействие предприятия на окружающую среду.

С вводом нового комплекса уровень модернизации Московского НПЗ достигнет 80%. При этом работа по обновлению завода будет продолжена до 2025 года. В общей сложности планируются вложения в размере 350 млрд рублей. Пока инвестировано 215 млрд рублей. Из них 98 млрд были выделены именно на «Евро+», пояснил Александр Дюков.

Во время обсуждения стоимости проекта произошел небольшой казус. Александр Дюков, рассказывая о заложенных на модернизацию деньгах, заявил о 250 млрд рублей, а потом исправился, прибавив еще 100 млрд.

— Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку, нет? — отреагировал президент.

Глава «Газпром нефти» поспешил заверить Владимира Путина, что 350 млрд — это как раз верная сумма.

По словам Сергея Собянина, модернизация завода играет особо важную роль для москвичей, поскольку НПЗ находится в городской черте, и вокруг него проживают около 800 тыс. жителей. Мэр считает, что за последние годы завод существенно изменился в лучшую сторону с точки зрения экологии. В частности, выбросы сероводорода уменьшились на 98%. Выбросы в Москву-реку прекратились, все очистные сооружения закрыты, отметил Сергей Собянин.

завод Введен в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе (АО «Газпромнефть-МНПЗ») Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэрии Москвы

— Это будет один из лучших европейских заводов, в мире, одно из лучших высокотехнологичных и, самое главное, экологически чистых производств, — добавил он.

Владимир Путин во время мероприятия, однако, призвал не останавливаться на достигнутом. По его словам, сейчас важнейшая задача для правительства и регионов заключается в создании условий для продвижения таких индустриальных проектов по всей стране.

— И в связи с этим речь должна идти о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей нашей промышленной базы, о проектах импортозамещения, о создании эффективных производств как в традиционных, так и в новых, перспективных отраслях, — отметил глава государства. — Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения могут служить здесь хорошим примером.

Александр Новак сообщил, что правительство подготовило дополнительные предложения по стимулированию глубокой переработки нефти. По его словам, соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Это позволит создать более 15 тыс. рабочих мест, а также обеспечит инвестиции в отрасль в размере около 3 трлн рублей в ближайшие 10 лет.

Переработка на будущее

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов сообщил «Известиям», что запуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ показывает: Россия заинтересована в развитии нефтеперерабатывающей отрасли.

— У населения распространено мнение, что страна только добывает сырую нефть и гонит на экспорт, но ничего не перерабатывает, — объясняет эксперт. — На самом деле в последние годы вертикально интегрированные нефтяные компании вложили достаточно большие деньги в нефтепереработку.

По словам Константина Симонова, нефте- и газохимия — одно из наиболее перспективных направлений для экономического роста России в ближайшее время. Потому, добавил эксперт, остаётся надеяться, что подобных проектов станет больше и они будут поддерживаться правительством.

завод Операторы на новом высокотехнологичном комплексе переработки нефти «Евро+» Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил и экологическую значимость проекта. Перед «Газпром нефтью» стояла непростая задача: было необходимо обеспечить работу крупного предприятия в черте города, при этом защитить жителей Москвы от негативного воздействия загрязнения окружающий среды.

— Если модернизация МНПЗ завершится так, чтобы предприятие больше не тревожило жителей города, если люди забудут, что живут рядом с НПЗ, это будет уникальным проектом, даже с международной точки зрения , — заключил он.