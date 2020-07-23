Село в Якутии готовят к спартакиаде по национальным видам спорта

В Якутии сельский населенный пункт Бердигестях готовится к проведению XXI спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Ход работ оценил глава республики Айсен Николаев во время рабочей поездки в Горный район.

Спартакиада запланирована на 2021 год. Николаев поручил правительству взять на особый контроль снос ветхого и аварийного жилья и ремонт дорог в населенном пункте, а также отработать вопрос транспортировки участников соревнований.

Сейчас в Бердигестях возводятся объекты по программе переселения из ветхого жилья, ремонтируются дороги, реконструируются электрические сети. Кроме того, там возводятся стадион, универсальный стрелковый комплекс, многофункциональный спортивный центр, идет ремонт ипподрома. Набережную реки Матта обустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава района Никита Андреев, чьи слова приводит ИА SakhaNews, сообщил, что под организацию питания и для размещения спортсменов подготовят 24 объекта. Еще 19 площадок в селе задействуют под культурные мероприятия.

Следующую спартакиаду по национальным видам спорта проведут в 2025 году в Таттинском улусе.