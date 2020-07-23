СЖР ответил на угрозу Лукашенко высылать иностранных журналистов

Союз журналистов России против любых ограничений деятельности СМИ в Белоруссии, особенно высылки представителей иностранных массмедиа за публикации, содержащие критику. Об этом в четверг, 23 июля, заявил «Газете.ru» глава организации Владимир Соловьев.

«Мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки. Если такое произойдет, мы будем обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями», ― сказал он изданию.

При этом Соловьев отметил, что в случае если журналист всё же каким-то образом нарушил законы страны, в которой он работает, можно рассматривать меры против него. Однако если представитель СМИ выполнял свою работу и ничего не нарушил, его нельзя наказывать.

Кроме того, глава Союза журналистов добавил, что не замечал в публикациях российских СМИ, посвященных президентской кампании в Белоруссии, призывов к беспорядкам.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. На высший государственный пост претендует и нынешний белорусский лидер, который возглавляет страну с 1994 года.

ЦИК Белоруссии 14 июля не зарегистрировала бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало в качестве кандидатов на должность главы государства. В июне Бабарико, считавшегося основным оппонентом Лукашенко на выборах, задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

После отказа ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других городах страны начались массовые протесты.

16 июля штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также не прошедших регистрацию Цепкало и Бабарико заявили об объединении усилий, чтобы провести в стране честные выборы.