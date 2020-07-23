Суд вынес приговор диспетчерам Внуково по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы приговорил обвиняемых в причастности к крушению самолета главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери диспетчеров аэропорта Внуково Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов воздушной гавани Романа Дунаева к срокам от пяти до шести лет колонии.

«Назначить наказание Дунаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — огласила решение судья.

В то же время она объявила, что Архипова освобождена от наказания по амнистии.

Ранее прокуратура просила приговорить Дунаева и Круглова к шести годам лишения свободы, а Архипову — к пяти годам и 10 месяцам.

Катастрофа во Внуково произошла 20 октября 2014 года. Четырехместный самолет Falcon 50, который следовал рейсом Москва–Париж, при взлете задел снегоуборочную машину и разбился на взлетно-посадочной полосе. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, крушение самолета произошло из-за столкновения при взлете воздушного судна со снегоуборочной машиной. Ее водитель Владимир Мартыненко выехал в нарушение правил на взлетно-посадочную полосу. В крови мужчины содержалось 0,6 промилле алкоголя. Позже он признал свою вину.

Причиной происшествия стало отсутствие надлежащей координации между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям Архиповой и Круглова, а также утраты начальником инженерной службы Леденевым контроля за подчиненными.

Мартыненко был осужден на четыре года колонии общего режима,а Леденев — на 3,5 года колонии общего режима, однако оба освобождены от ответственности в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.