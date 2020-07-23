Минфин заявил об улучшении динамики поступления доходов в бюджеты регионов

Динамика поступления доходов в региональные бюджеты улучшается и стабилизация ситуации наблюдается в 67 субъектах. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба Минфина России.

«Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступили почти 5 трлн рублей (4,869 трлн. рублей)», — говорится в отчете.

Кроме того, по словам министра финансов России Антона Силуанова, уровень госдолга российских субъектов остался на уровне, который был в начале года.

«Глава Минфина также обратил внимание, что «в cложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2138 млрд рублей, что соответствует уровню начала года», — сообщает пресс-служба министерства.

В Минфине добавили, что начиная со второго квартала на фоне ограничений по коронавирусу ведется мониторинг сбалансированности региональных бюджетов. По мере необходимости субъектам оказывается дополнительная финансовая поддержка.

Ранее 23 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в стране стабильная макроэкономическая ситуация благодаря доходам, накопленным до пандемии коронавируса.

Вместе с тем на прошлой неделе в Счетной палате представили прогноз о том, что выпадающие доходы российских регионов по итогам 2020 года могут превысить 2 трлн рублей.