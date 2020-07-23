Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Мир
Захвативший автобус с заложниками в Луцке арестован
Общество
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
Общество
Вылеченный в Челябинске львенок уедет в Танзанию
Общество
Минздрав заявил о штатном проведении выплат медикам

Минфин заявил об улучшении динамики поступления доходов в бюджеты регионов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Динамика поступления доходов в региональные бюджеты улучшается и стабилизация ситуации наблюдается в 67 субъектах. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба Минфина России.

Осень покажет: названы 15 регионов – лидеров по мерам поддержки экономики
Готовность субъектов оказывать содействие бизнесу может снизить глубину падения местных экономик на 2–3 п.п.

«Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9 до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступили почти 5 трлн рублей (4,869 трлн. рублей)», — говорится в отчете.

Кроме того, по словам министра финансов России Антона Силуанова, уровень госдолга российских субъектов остался на уровне, который был в начале года.

«Глава Минфина также обратил внимание, что «в cложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2138 млрд рублей, что соответствует уровню начала года», — сообщает пресс-служба министерства.

В Минфине добавили, что начиная со второго квартала на фоне ограничений по коронавирусу ведется мониторинг сбалансированности региональных бюджетов. По мере необходимости субъектам оказывается дополнительная финансовая поддержка.

Ранее 23 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в стране стабильная макроэкономическая ситуация благодаря доходам, накопленным до пандемии коронавируса.

Вместе с тем на прошлой неделе в Счетной палате представили прогноз о том, что выпадающие доходы российских регионов по итогам 2020 года могут превысить 2 трлн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020