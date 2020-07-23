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Захвативший автобус с заложниками в Луцке арестован

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Фото: соцсети
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Суд на Украине арестовал до 18 сентября мужчину, который 21 июля захватил автобус с заложниками в городе Луцке. Трансляцию заседания в четверг, 23 июля, вел телеканал «Громадское ТВ».

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«Суд постановил ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Кривошу Максиму <...> меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, срок которого исчислять с момента фактического задержания, то есть с 21:30 21 июля 2020 года до 18 сентября 2020 включительно без определения размера залога», — заявил следственный судья.

После этого Кривош пообещал, что будет «продолжение перформанса». По словам его адвоката, арестованный выступил против обжалования решения об аресте.

21 июля Кривош взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.

22 июля Кривошу предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.

Женщина, которая оказалась заложницей Кривоша, рассказала, что он не собирался убивать людей. По ее словам, когда одной из пассажирок автобуса стало плохо, захватчик достал из своего портфеля сердечные капли. Кроме того, у него с собой были коньяк и нож. Он рассадил пассажиров по одному возле окон, однако ни на кого из них не направлял оружие.

После того как Кривош взял заложников, по Украине прокатилась волна ложных сообщений о минировании.

22 июля полиция Харькова на Украине проверяла еще одно сообщение о заложниках, однако эта информация не подтвердилась. В тот же день сообщалось о «минировании» в Харькове и Одессе больниц и торговых центров, других объектов социальной инфраструктуры, а также зданий железнодорожного и автовокзалов, а 23 июля мужчина угрожал взорвать гранату и взял полицейского в заложники в украинской Полтаве.

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