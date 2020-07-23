Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 июля, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельством, по ситуации <...> Как говорил классик — не читайте газет перед обедом, можно испортить пищеварение. Не надо слушать слухи в интернете, это среда, которая без слухов не может существовать», — прокомментировал мэр информацию о том, что с 15 сентября Москва якобы вновь будет закрыта на карантин, распространяющуюся в соцсетях.

По его словам, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в столице спокойная и стабильная, в дальнейшем власти будут ждать появления вакцины.

Собянин при этом подчеркнул, что коронавирусная инфекция никуда не делась и сохранится в мире еще долго.

В Москве за последние сутки количество новых случаев коронавируса составило 608, по России — 5848 новых случаев инфекции.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.