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Более 3 тыс. нарушений ПДД зарегистрировали в Липецкой области за сутки

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В Липецкой области за прошедшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали 3054 нарушения правил дорожного движения. Также произошло 29 ДТП, в которых пострадали четыре человека.

С вас снимают: за год количество штрафов ГИБДД выросло на 14 млн
Многие водители не спешат их оплатить, так как не согласны с данными дорожных камер

Как сообщает ГИБДД по региону, за управление транспортом в состоянии опьянения к ответственности привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 40 человек, пишет LipetskMedia.

Помимо этого, зафиксировано 26 случаев столкновения автомобилей, в которых никто не пострадал. Еще в трех ДТП травмы получили четыре человека.

Ранее в июле в Госавтоинспекции РФ заявили, что в России почти половина водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию.

В марте стало известно, что ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.

Новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха.

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