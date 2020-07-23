Более 3 тыс. нарушений ПДД зарегистрировали в Липецкой области за сутки

В Липецкой области за прошедшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали 3054 нарушения правил дорожного движения. Также произошло 29 ДТП, в которых пострадали четыре человека.

Как сообщает ГИБДД по региону, за управление транспортом в состоянии опьянения к ответственности привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 40 человек, пишет LipetskMedia.

Помимо этого, зафиксировано 26 случаев столкновения автомобилей, в которых никто не пострадал. Еще в трех ДТП травмы получили четыре человека.

Ранее в июле в Госавтоинспекции РФ заявили, что в России почти половина водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию.

В марте стало известно, что ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.

Новая технология основана на том, что нейросеть при помощи технологии Big Data сможет точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха.