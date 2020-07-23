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Собянин заявил об уменьшении числа «ковидных» пневмоний в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ситуация в Москве с COVID-19 улучшилась, на четверть уменьшилось количество пациентов с «ковидной» пневмонией, что является одним из главных показателей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 июля.

За две недели в городе на 25% уменьшилось количество пациентов с пневмонией и госпитализаций, на 20% — число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Москва уже прошла свои пороги», — сказал Собянин.

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Чиновник отметил, что власти города не собираются снова вводить ограничения из-за этого вируса.

«Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определенные меры предосторожности соблюдать», — сказал он, добавив, что это, в том числе, касается общественного транспорта и торговых центров.

По словам градоначальника, столица по трафику вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%. «По сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году, в этом году в этот период примерно 89–90% трафика от уровня прошлого года. Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий», — добавил мэр.

Ранее, 17 июля, столичный градоначальник заявил о наличии коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% москвичей. По его словам, это совпадает с показателем Нью-Йорка.

За день до этого он сообщил, что реальную ситуацию, сложившуюся в Москве с этой инфекцей, скрыть невозможно. «У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал он.

По данным оперштаба на 23 июля, за прошедшие сутки в России выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов не было клинических проявлений болезни.

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