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Более 10 аварийных домов расселят до 2025 года в Симферополе

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Жителей 12 многоквартирных домов Симферополя, признанных аварийными, планируется переселить до 2025 года. Люди будут обеспечены жильем в рамках региональной и муниципальной программ, сообщил заведующий сектором по предоставлению муниципальных услуг населению департамента городского хозяйства Илья Стена.

«Семь домов включены в региональную программу, их отселение планируется провести до 2025 года, и три дома — это муниципальная программа, и переселить жильцов планируется до 2022 года», — цитирует его пресс-служба администрации Симферополя. Стена уточнил, что город получил средства на эти цели из бюджета Крыма, передает Крыминформ.

«Разработана «дорожная карта». Сейчас будем начинать процедуру закупки жилья по трем домам, которые вошли в муниципальную программу», — подытожил он.

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать новый ГОСТ для строительной отрасли, в котором будет определен метод оценки сроков службы жилых домов. Стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов. Информация о «сроке годности» должна стать доступной для покупателей квартир. Действующее регулирование требует, чтобы период эксплуатации современных жилых зданий массового строительства составлял не менее 50 лет.

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