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По факту повреждения памятника в Ленобласти возбудили уголовное дело

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Фото: соцсети
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Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту повреждения вандалами памятника, установленного в честь подвига водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Об этом в четверг, 23 июля, сообщила администрация Ленинградской области в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в деревне Подборовье Бокситогорского района в ночь на 22 июля. Неизвестные вандалы повредили памятник знаменитой полуторке: разбили стекла, помяли двери и крышу. В администрации сообщили, что недавно автомобиль покрасили, а территорию вокруг благоустроили, отмечает телеканал «360».

Памятник «Полуторка» посвящен грузовику «ГАЗ-АА», который возил продукты в блокадный Ленинград по Дороге жизни, пишет сайт aif.ru. Отмечается, что памятник закреплен за музеем «Дорога жизни». Специалисты уже зафиксировали повреждения и в ближайшее время начнут ремонт пострадавшего грузовика, пишет сайт kp.ru.

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Сотрудники регионального СК осмотрели его, зафиксировали повреждения и забрали предметы, которые оставили преступники. Как отмечает REGNUM, во время бесчинства злоумышленники порезались и оставили много следов крови.

Экземпляр ЗИС-5 в Подборовье, произведенный во время Великой Отечественной войны, установили на постаменте в качестве памятника в 1968 году, отмечает ТАСС. Это не макет автомобиля, а машина, действительно работавшая в период блокады Ленинграда.

13 июля сообщалось, что у статуи Венеры Медицейской в Петергофе вандалы сломали четыре пальца. Директор Государственного музея-заповедника Елена Кальницкая уточнила, что не планирует обращаться с заявлением в полицию, однако сообщит об этом в Министерство культуры.

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