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Король Саудовской Аравии перенес операцию на желчном пузыре

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Фото: Global Look Press/XinHua
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд после госпитализации в Эр-Рияде перенес операцию на желчном пузыре. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно заявлению королевской канцелярии, операция прошла успешно, однако некоторое время он проведет в медучреждении в соответствии с планом лечения.

Ранее, 20 июля, стало известно, что у 84-летнего короля диагностировано воспаление желчного пузыря. Отмечалось, что младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять «ряд обязанностей» эмира.

Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал королем после смерти своего брата Абдаллы. В 2012 году скончался, находившийся на лечении в Швейцарии наследный принц Саудовской Аравии Наиф бен Абдель Азиз аль-Сауд, и занимавший тогда пост министра обороны, принц Салман бен Абдель Азиз стал одним из наиболее вероятных претендентов.

В прошлые годы СМИ сообщали, что монарх перенес инсульт и сложную операцию на позвоночнике.

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