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Захвативший заложников в Луцке опроверг информацию о сообщниках

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Фото: REUTERS/Tetiana Hrishyna
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Максим Кривош, захвативший в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, заявил, что у него не было сообщников. Об этом злоумышленник заявил перед судебным заседанием, где ему изберут меру пресечения, сообщает «Громадское ТВ» в четверг, 23 июля.

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«Нет у меня сообщников, это всё выдумки спецслужб», — заявил он.

Также на заседании суда, трансляцию которого ведет «Громадское ТВ», он заявил, что блефовал, когда сообщил, что спрятал в одном из людных мест города взрывное устройство.

21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.

СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт . Кривошу предъявили обвинение в терроризме, посягательстве на жизнь правоохранителя, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко не исключил, что возможное максимальное наказание, которое грозит захватчику, — пожизненное лишение свободы.

После того как злоумышленник оказался в руках силовиков, стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали нескольких его сообщников. Как заявил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий, Кривош готовился к преступлению.

В свою очередь, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что силовики задержали в Харькове человека, с которым злоумышленник имел «деловые» контакты. У него обнаружили несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Во время инцидента Кривош также заявлял, что спрятал взрывчатку в одном из людных мест города, однако позже эта информация была опровергнута. Как накануне сообщало «Громадское ТВ» со ссылкой на начальника СБУ на Волыни Павла Данюкова, злоумышленник блефовал. Никаких взрывных устройств нигде обнаружено не было.

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