Прямой эфир

Собянин понадеялся на скорую регистрацию вакцины от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшие недели.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что в России 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. Четыре из них, по его словам, уже доказали свою безопасность. По двум, разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны, клинические испытания находятся в финальной стадии. Еще две вакцины (от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова) готовятся к началу испытаний.

Новость дополняется

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020