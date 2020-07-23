Собянин понадеялся на скорую регистрацию вакцины от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшие недели.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что в России 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. Четыре из них, по его словам, уже доказали свою безопасность. По двум, разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны, клинические испытания находятся в финальной стадии. Еще две вакцины (от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова) готовятся к началу испытаний.

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