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Участниками мультиуниверситета Дальнего Востока стали 15 вузов

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Подписан меморандум о создании мультиуниверситета Дальнего Востока. Участниками сетевого проекта стали 15 университетов России, в том числе два томских — классический (ТГУ) и политехнический (ТПУ). На церемонии присутствовали глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, руководство правительств Сахалинской области и Санкт-Петербурга, ректоры вузов.

«Данная инициатива позволит осуществлять подготовку специалистов с более широким кругом знаний, а также станет важным шагом для развития межуниверситетского партнерства не только в образовательной, но и научной сфере. Усиление интеграции в университетах будет способствовать достижению целей национальных проектов «Наука» и «Образование», — сказал Фальков.

В рамках будущего мультиуниверситета ТГУ будет работать с крупнейшими университетами Дальнего Востока, в первую очередь по направлениям «Журналистика», «Филология» и «Психология», пишет РИА «Томск». По данным пресс-службы ТПУ, политех будет участвовать в проекте в направлении «Нефтегазовое дело».

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