Детсады и школы Владивостока начали готовить к новому учебному году

Во Владивостоке во всех образовательных учреждениях началась подготовка к новому учебному году. Речь идет о 213 организациях, в том числе о школах, детских садах, центрах детского творчества.

Как пишет ИА PrimaMedia, в некоторых детских садах провели капитальный ремонт пищеблоков. Там заменили кафель, обновили сантехнику, поменяли электрику и систему вентиляции.

В нескольких городских школах ремонтируют крыши и обновляют фасад. Работы проводятся в спортивных и актовых залах, книгохранилищах, библиотеках, кабинетах и коридорах.

На территории 26 школ восстанавливают наружное освещение, в 56 образовательных учреждениях монтируют противопожарные двери и люки, а в 32 — восстанавливают противодымные двери. В трех школах ведется ремонт эвакуационных выходов.

Агентство отмечает, что в этом году в 48 школах меняют систему автоматической сигнализации. В таком масштабе это происходит впервые. Все ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края».