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Канье Уэст «раскрыл» причину смерти Майкла Джексона

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Американский рэпер Канье Уэст, который намерен баллотироваться в президенты США, написал на своей странице в Twitter, что поп-певец Майкл Джексон был убит, но позже его твиты были удалены, сообщила газета The Sun 22 июля.

По словам Уэста, Джексона убили после ссоры с продюсером, бизнесменом Томми Моттолой. В 2009 году, незадолго до смерти, поп-исполнитель раскритиковал Моттолу, называв его дьявольским расистом, пишет издание. Конфликт произошел из-за того, что продюсер не смог провести достойную рекламную кампанию для альбома Джексона.

Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Официальной причиной его смерти считается остановка сердца, вызванная передозировкой сильнодействующих препаратов, которые дал ему лечащий врач. В ноябре 2011 года личного врача исполнителя, Конрада Мюррея, приговорили к четырем годам лишения свободы за непредумышленное убийство звезды.

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