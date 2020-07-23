Следствие снова попросит суд арестовать экс-помощника главы РСХН Натарова

Следственный комитет снова просит об аресте бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натарова, обвиняемого в развращении несовершеннолетней и взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая в четверг, 23 июля.

Ходатайство будет рассмотрено 23 июля, передает ТАСС.

20 июля постановление о домашнем аресте Натарова было отменено из-за процессуальных нарушений, материалы дела отправили на новое судебное рассмотрение. Следствие считает, что он должен находиться под арестом, так как вне СИЗО обвиняемый может помешать ходу расследования, передает «Коммерсант».

Суд отправил Натарова под домашний арест 29 июня.

26 июня адвокат Шота Горгадзе, представляющий пострадавшую сторону в деле о педофилии в отношении Натарова, сообщил, что бывшему чиновнику предъявили обвинения.

Натарова задержали по подозрению во взяточничестве 26 июня. Следствие считает, что с 2008 года, работая в Россельхознадзоре, он получил от представителей разных юрлиц более 6 млн рублей, а также различные услуги.

4 июня сообщалось, что у Натарова обнаружили дорогостоящую недвижимость: квартиру в Москве и дом в пригороде. Всё это оформлено на других людей, но, по информации соседей, экс-чиновник имеет к ней прямое отношение.

27 апреля Натарова освободили от занимаемой должности после подозрений в педофилии. Потерпевшая — дочь друзей Натарова. На момент начала преступных действий ей было 13 лет, но родители узнали об этом лишь три года спустя, когда мать школьницы случайно увидела, что «дядя Дима» пытается дозвониться на телефон ее дочери.

Как выяснилось, 40-летний чиновник уговаривал несовершеннолетнюю никому не рассказывать о домогательствах.