Мать Ким Кардашьян после оскорблений зятя опубликовала видео с пончиками

Мать американской актрисы Ким Кардашьян Крис Дженнер сделала публикацию в своем Instagram после того, как ее оскорбил зять, американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст. В четверг, 23 июля, она разместила видео с пончиками.

На записи Дженнер демонстрирует пачку пончиков в сахарной пудре из ресторана Beignet Box в Лос-Анджелесе. Публикации мужа ее дочери в Twitter, где он назвал ее «Крис Чен Ын», она проигнорировала.

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян в своем Instagram 23 июля впервые прокомментировала эпатажное поведение мужа.

«Как многие из вас знают, у Канье — биполярное расстройство. Каждый, кто с этим сталкивался, понимает, насколько всё сложно. Я никогда не обсуждала это публично, учитывая право Канье на приватность, когда дело касается его здоровья. Но сегодня я чувствую, что должна это сделать», — написала Кардашьян.

5 июля Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат, однако в нескольких штатах к тому моменту истек срок сбора голосов поддерживающих избирателей.

20 июля сообщалось, что рэпер не предоставил подписи для попадания в бюллетень Южной Каролины.