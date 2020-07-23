«Интерфакс» запустил сервис для анализа налоговых рисков в трансграничных сделках

«Интерфакс» разработал модуль, определяющий рыночные интервалы рентабельности для сделок с европейскими взаимозависимыми компаниями, чтобы обосновывать «рыночность» этих сделок в налоговой документации.

Новый модуль — часть системы «АСТРА-Интерфакс», самого популярного российского сервиса для автоматизированной подготовки документации по контролируемым сделкам.

«Новый модуль разрабатывался специально для российских компаний, которые должны предоставлять отчетность по контролируемым сделкам, он учитывает российскую специфику и содержит финансовые данные только в отношении проверенных компаний, которые соответствуют требованиям Налогового кодекса РФ. Это позволило создать сервис, который эффективно снижает налоговые риски и при этом доступен по цене. До сих пор на рынке были представлены только не адаптированные к российским реалиям сервисы от крупнейших мировых поставщиков», — сказал руководитель проекта АСТРА Артем Перегудов.

Налоговые органы при проведении проверок в части трансфертного ценообразования уделяют трансграничным сделкам основное внимание. В соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и требованиями НК РФ, для обоснования внутригрупповых сделок может использоваться метод сопоставимой рентабельности. Суть метода заключается в сравнении рентабельности анализируемой сделки с рыночным интервалом рентабельности, полученным на основании анализа данных финансовой отчетности сопоставимых компаний. АСТРА поможет в тех случаях, когда для обоснования контролируемой сделки необходимо определить рыночный интервал рентабельности на территории Российской Федерации или Европейского союза.

В случае, если тестируемая сторона зарегистрирована на территории Европы, и в отдельно взятой стране не находится необходимое количество сопоставимых компаний, поиск сопоставимых компаний осуществляется последовательно: сначала в анализируемой стране, затем в регионе (в западной или восточной Европе), и — во всем Европейском союзе.

«Данного подхода придерживаются крупнейшие компании, ведущие аудиторы и непосредственно ФНС России. Наш новый сервис, таким образом, позволит обосновать сделки с любой компанией, зарегистрированной на территории Европы», — сказал А.Перегудов.

Всего в России около 15 тыс. компаний ежегодно сдают отчетность по контролируемым сделкам.

«АСТРА-Интерфакс» — профессиональное решение для анализа и обоснования трансфертных цен, которое помогает компаниям управлять налоговыми рисками на всех этапах контролируемых сделок — от планирования до подготовки отчетности.