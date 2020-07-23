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Блогера Клаву Коку задержали в день рождения

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Фото: instagram.com@klavacoca
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Видеоблогер и певица Клава Кока заявила, что была задержана полицией в Москве во время празднования своего дня рождения. Пост с сообщением она опубликовала в своем Instagram 23 июля.

«У нас сейчас Клава Кока едет в отделение в свой собственный день рождения… Всё норм. Хорошо, что они любят трек «Покинула чат», — написала она.

Причину задержания блогер не назвала, лишь сказала, что 23 июля, в день рождения, она оказалась в отделении полиции. На опубликованных видео она находится на крыше здания со стражами порядка.

Ранее 13 июля сообщалось о потасовке блогеров в Москве. Речь идет об инциденте, связанном с московским блогером Святославом Коваленко, который опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, что блогер Зелимхан Зелимханов приехал вместе со своими соратниками в столичный район Митино и избил Коваленко за то, что якобы тот «отказался признать авторитетом» Зелимханова. В итоге Коваленко разбили лицо. Министр информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев пообещал разобраться в конфликте.

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