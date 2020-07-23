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Первую в Башкирии модельную библиотеку откроют в селе Кандры

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Фото: ТАСС/Виноградов Артем
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В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 28 июля состоится открытие первой в республике модельной библиотеки, созданной в рамках нацпроекта «Культура».
В здании есть интернет, комфортные зоны для работы, отдыха и общения, имеется доступ к оцифрованным ресурсам периодической печати и к Национальной электронной библиотеке.

Сельская библиотека получила более 4 млн рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт. Еще 7,5 млн из федеральной казны направили на пополнение книжного фонда. Кроме того, на эти же средства в учреждении было создано «современное интеллектуальное пространство», передает «МедиаКорСеть».

В селе Ябалаково Илишевского района Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» возводят новый сельский клуб, рассчитанный на 300 посадочных мест. В этом же здании расположатся библиотека и детская музыкальная школа. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь.

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