Первую в Башкирии модельную библиотеку откроют в селе Кандры

В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 28 июля состоится открытие первой в республике модельной библиотеки, созданной в рамках нацпроекта «Культура».

В здании есть интернет, комфортные зоны для работы, отдыха и общения, имеется доступ к оцифрованным ресурсам периодической печати и к Национальной электронной библиотеке.

Сельская библиотека получила более 4 млн рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт. Еще 7,5 млн из федеральной казны направили на пополнение книжного фонда. Кроме того, на эти же средства в учреждении было создано «современное интеллектуальное пространство», передает «МедиаКорСеть».

В селе Ябалаково Илишевского района Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» возводят новый сельский клуб, рассчитанный на 300 посадочных мест. В этом же здании расположатся библиотека и детская музыкальная школа. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь.