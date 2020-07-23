Евросоюз выделит Украине помощь в размере €1,2 млрд

Украина подписала меморандум с Европейской комиссией о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении страной макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. Об этом сообщается 23 июля на сайте Евросоюза.

«Эти средства будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и смягчению тяжелых негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Согласно документу, сумма будет разделена на два транша, которые будут направлены в госбюджет Украины. Первые €600 млн Украина получит без выполнения дополнительных условий, получение следующих €600 млн будет одобрено европейской стороной, если Украина выполнит ряд условий — в сферах управления государственными финансами, управления и верховенства права, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата, а также при проведении секторальных реформ.

«Мы рады завершению переговоров по меморандуму о взаимопонимании в отношении новой программы. Мы продолжим наше активное участие в поддержке ориентации реформ и стратегического пути, который выбрала Украина», — заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Соблюдение независимости Нацбанка является требованием всех программ МВФ, отмечается в документе. Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом.

Решение о предоставлении макрофинансовой помощи десяти странам для борьбы с пандемией COVID-19 было предложено Евросоюзом еще 22 апреля, включая €1,2 млрд Украине.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.