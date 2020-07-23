Прямой эфир

Евросоюз выделит Украине помощь в размере €1,2 млрд

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина подписала меморандум с Европейской комиссией о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о получении страной макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. Об этом сообщается 23 июля на сайте Евросоюза.

Каждый недополучил свое: как Евросоюзу удалось согласовать бюджет
Финансовый план ЕС на период с 2021 по 2027 год составит €1,074 трлн

«Эти средства будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и смягчению тяжелых негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Согласно документу, сумма будет разделена на два транша, которые будут направлены в госбюджет Украины. Первые €600 млн Украина получит без выполнения дополнительных условий, получение следующих €600 млн будет одобрено европейской стороной, если Украина выполнит ряд условий — в сферах управления государственными финансами, управления и верховенства права, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата, а также при проведении секторальных реформ.

«Мы рады завершению переговоров по меморандуму о взаимопонимании в отношении новой программы. Мы продолжим наше активное участие в поддержке ориентации реформ и стратегического пути, который выбрала Украина», — заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Соблюдение независимости Нацбанка является требованием всех программ МВФ, отмечается в документе. Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом.

Решение о предоставлении макрофинансовой помощи десяти странам для борьбы с пандемией COVID-19 было предложено Евросоюзом еще 22 апреля, включая €1,2 млрд Украине.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020