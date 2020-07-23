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Политолог прокомментировал задержание возможного убийцы Захарченко

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Предполагаемый убийца главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко не имеет прямого отношения к его гибели. Об этом в четверг, 23 июля, заявил украинский политолог Юрий Райхель.

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«Может быть, он не являлся непосредственным исполнителем, но, возможно, в той или иной мере имеет отношение к этому теракту. В ближайшие дни, видимо, будет больше информации — в зависимости от реакции на нее в Москве. В том числе определенное воздействие будет иметь общественное мнение в Украине», — сказал Райхель в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

Он считает, что власть будет дозированно делиться информацией, которая связана с подозреваемым. Кроме того, эксперт сомневается в причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко.

«У Захарченко были противники, которые хотели свести с ним счеты. Украинским спецслужбам не нужно делать ничего по этому поводу», — добавил Райхель.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным ДНР, причастен к убийству Захарченко. В настоящее время экс-силовик находится под стражей.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Предполагается, что отдавал приказы убить Захарченко и командира подразделения ополченцев «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) Байдала с позывными Швед и Сергей Моторин. Байдала, по данным ДНР, являлся агентом пятого департамента контрразведки СБУ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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