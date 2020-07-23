Прямой эфир

Владимирский суд поместил под стражу поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Октябрьский районный суд Владимира в четверг, 23 июля, поместил под стражу сроком на два месяца руководителей компании из Костромской области, обвиняемых в поставке в больницы Владимирской области просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В состоянии дефекта: причиной трагедии мог стать аппарат ИВЛ
Приборы проверяют на безопасность после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

«В Октябрьский районный суд г. Владимира поступили постановления <…> о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Герасимова А.И. и Рыжовой О.Н.», ― сообщила пресс-служба суда.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок группой лиц по предварительному сговору» и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

В итоге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября директора ООО «НПФ «Костромская Медтехника», ООО «НПФ «Костромская Медтехника ― Сервис» Андрея Герасимова и до 19 сентября ― коммерческого директора ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Оксану Рыжкову.

25 мая в Костромской области было возбуждено уголовное дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ.

По данным следствия, в конце марта общество с ограниченной ответственностью, расположенное Костроме, заключило с фирмой из Владимира договор купли-продажи 50 аппаратов ИВЛ 1999 и 2000 годов выпуска на общую сумму 6 млн рублей.

При этом производитель аппаратов Уральский приборостроительный завод проинформировал следователей, что эксплуатация аппаратов невозможна из-за истечения всех возможных сроков хранения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020