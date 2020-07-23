Владимирский суд поместил под стражу поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ

Октябрьский районный суд Владимира в четверг, 23 июля, поместил под стражу сроком на два месяца руководителей компании из Костромской области, обвиняемых в поставке в больницы Владимирской области просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В Октябрьский районный суд г. Владимира поступили постановления <…> о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Герасимова А.И. и Рыжовой О.Н.», ― сообщила пресс-служба суда.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок группой лиц по предварительному сговору» и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

В итоге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября директора ООО «НПФ «Костромская Медтехника», ООО «НПФ «Костромская Медтехника ― Сервис» Андрея Герасимова и до 19 сентября ― коммерческого директора ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Оксану Рыжкову.

25 мая в Костромской области было возбуждено уголовное дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ.

По данным следствия, в конце марта общество с ограниченной ответственностью, расположенное Костроме, заключило с фирмой из Владимира договор купли-продажи 50 аппаратов ИВЛ 1999 и 2000 годов выпуска на общую сумму 6 млн рублей.

При этом производитель аппаратов Уральский приборостроительный завод проинформировал следователей, что эксплуатация аппаратов невозможна из-за истечения всех возможных сроков хранения.