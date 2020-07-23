Прямой эфир

Проект «Енисейская Сибирь» привлек более 20 млрд рублей инвестиций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае реализуется комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Одна из его задач — свести негативные экономические последствия самоизоляции к минимуму.

Платформа собственности: власти нашли способ контроля частных инвестиций
На создание единой электронной системы Минкомсвязь предлагает направить 5 млрд рублей

Губернатор Александр Усс во время встречи с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло сообщил, что проект уже привлек в качестве инвестиций более 20 млрд рублей.

Для создания инфраструктуры «Енисейской Сибири» привлекли более 18 млрд рублей из средств федерального бюджета. По итогам 2019 года участники проекта вложили более 3,6 млрд рублей.

Эти возможности позволят региону преодолеть негативные экономические последствия пандемии коронавируса, сказал глава Красноярского края, чьи слова приводит ИА KrasnoyarskMedia.

Также во время заседания стало известно, что в крае расширят список врачей, которые могут рассчитывать на получение надбавки за работу с пациентами с COVID-19. В рамках программы «Развитие здравоохранения» сроки получения надбавки продлят на июль и август.

Ранее сообщалось, что 28 августа начнется прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны. Он дает льготы от нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых до сокращенных сроков таможенного оформления грузов.

Кроме того, с 1 июня российские граждане смогут получить «арктический гектар» по аналогии с «дальневосточным гектаром». Землю будут выделять в том числе и в 23 муниципальных районах Красноярского края.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020