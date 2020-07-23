Проект «Енисейская Сибирь» привлек более 20 млрд рублей инвестиций

В Красноярском крае реализуется комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Одна из его задач — свести негативные экономические последствия самоизоляции к минимуму.

Губернатор Александр Усс во время встречи с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло сообщил, что проект уже привлек в качестве инвестиций более 20 млрд рублей.

Для создания инфраструктуры «Енисейской Сибири» привлекли более 18 млрд рублей из средств федерального бюджета. По итогам 2019 года участники проекта вложили более 3,6 млрд рублей.

Эти возможности позволят региону преодолеть негативные экономические последствия пандемии коронавируса, сказал глава Красноярского края, чьи слова приводит ИА KrasnoyarskMedia.

Также во время заседания стало известно, что в крае расширят список врачей, которые могут рассчитывать на получение надбавки за работу с пациентами с COVID-19. В рамках программы «Развитие здравоохранения» сроки получения надбавки продлят на июль и август.

Ранее сообщалось, что 28 августа начнется прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны. Он дает льготы от нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых до сокращенных сроков таможенного оформления грузов.

Кроме того, с 1 июня российские граждане смогут получить «арктический гектар» по аналогии с «дальневосточным гектаром». Землю будут выделять в том числе и в 23 муниципальных районах Красноярского края.