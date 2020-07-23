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Депутаты устроили потасовку на заседании Саратовской облдумы

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Фото: соцсети
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Депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин сообщил, что в здании регионального парламента на него напал один из его коллег, Сергей Курихин. Об этом сообщила 23 июля газета «Четвертая власть», председателем редакционного совета которой является Рогожин.

По данным издания, инцидент произошел 16 июля в парламентском центре областной думы после рабочего совещания по ремонту дорог.

«Рогожин развернулся и спросил обидчика, зачем он рукоприкладствует, тот ничего не ответил. Когда Рогожин пошел на выход, Курихин вслед нанес ему еще один удар по другой ноге», — отмечается в газете.

Рогожин обратился за медицинской помощью, поскольку из-за травмы нога распухла и не сгибалась в колене. Также он обратился в полицию с просьбой привлечь обидчика к ответственности.

Депутат отметил, что ранее обидчик «неоднократно делал оскорбительные выпады в его адрес в областной думе».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись потасовки. На ней видно, как депутатов пытаются разнять.

Ранее 24 июня «РИА Новости» со ссылкой на главу «Единой России» в Саратовской облдуме Ивана Дзюбана также сообщало о драке между депутатами. Инцидент произошел, когда председатель мандатной комиссии Николай Бушуев оглашал решение о нарушении этических правил депутатами Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко.

Бушуев заявил, что по итогам рассмотрения ситуации Бондаренко и Чернышевскому запрещено выступать на очередном заседании облдумы. Бондаренко снимал его выступление на камеру, но ему попытался помешать единоросс Анатолий Ципящук. Затем Ципящук со словами «проваливай отсюда» бросил в Бондаренко бутылку с водой, после чего началась потасовка.

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