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Матвиенко высказалась против изъятия детей из семей

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Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против насильственного изъятия детей из семей. На пресс-конференции в четверг, 23 июля, она заявила, что это должно происходить только в крайних случаях. Трансляцию вел сайт Совета Федерации.

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«Я уже много раз комментировала этот вопрос, я категорический противник насильственного изъятия детей из семьи», — напомнила спикер. По ее словам, органам опеки лучше реагировать на проблемы семей по-другому — «кого-то устроить на работу, кому-то помочь жильем, кому-то обеспечить бесплатные лекарства, кому-то помочь с операцией».

Также Матвиенко сообщила, что закон о поддержке многодетных семей планируется принять до конца года. По ее словам, призывы рожать больше детей без конкретной помощи ни к чему не приведут, но мнения о том, какие именно меры требуются, разнятся.

«Идет активный диалог, активная дискуссия. Мы эту тему не отпустим», — пообещала она.

14 июля в Госдуму внесли проект поправок в Семейный кодекс. В нем, в частности, предусмотрено, что изымать детей из семьи можно только по решению суда. Также документ запрещает отказывать близким родственникам в усыновлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, на основании низких доходов и ряда других причин.

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