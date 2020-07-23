В России снизилось количество «зайцев» на платных дорогах

За полтора года почти в 30 раз снизилось количество неоплаченных проездов по платным участкам госкомпании «Автодор». В мае и июне 2020 года доля «зайцев» на платных трассах составила 0,33%.

Как говорится 23 июля в сообщении «Автодора», такие показатели объясняют установкой шлагбаумов с жесткой стрелкой. Устройства нельзя подвинуть, не повредив их. Автомобилист, сбивший такой шлагбаум, может лишиться прав на год или полтора или получить арест до 15 суток.

В «Автодоре» уточнили, что в большинстве случаев нарушителями являются водители легковых машин (89%). Больше всего «зайцев» оказалось на трассе M-4.

22 июля сообщалось, что решение об увеличении скорости на трассах до 150 км/ч примут в течение месяца.