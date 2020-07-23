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Матвиенко предостерегла Мишустина от шапкозакидательства

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе очень успешным. При этом она предостерегла главу правительства от преждевременного оптимизма и подчеркнула, что главная работа по преодолению последствий кризиса впереди.

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«Серьезный, хороший доклад. Без мелочевки, без заигрывания, без эмоций, без общих слов. Абсолютное понимание того, где мы находимся, в каком положении находятся те или иные отрасли», — сказала она на пресс-конференции, которую транслировал сайт Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что одобряет меры по поддержке населения и то, как правительство воплотило их в жизнь.

«Никто ни разу не сказал «нету денег», никто не ныл, никто не хныкал. Решали, находили», — отметила она.

«Но это начало пути. И поэтому не должно быть никакого шапкозакидательства. Нужно понимать, что впереди главная предстоит работа по посткризисному развитию страны», — заявила она.

Мишустин выступил в Госдуме 22 июля с отчетом правительства России за 2019 год. Это было его первое выступление в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования.

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