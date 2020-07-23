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Места отдыха у воды проверили после гибели подростка в Петрозаводске

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Специалисты петрозаводской администрации и представители МЧС и МВД провели рейд по местам отдыха у воды, сообщили в пресс-центре мэрии. Они посетили Каменный карьер, где недавно утонул подросток, а также пойму реки Лососинки в районе набережной Гюллинга и набережную Онежского озера.

В МЧС рассказали о способах распознать утопающего

Состоялись профилактические беседы со взрослыми и детьми. Также сотрудники проверили наличие и состояние знаков «Купание запрещено», сообщает ИА «Карелinform».

Как напомнили в мэрии Петрозаводска, купание в городских водоемах запрещено. 19 июля на Каменном карьере около улицы Ригачина погиб 15-летний мальчик. По данному факту Следком начал проверку.

Ранее борец-чемпион Ядгар Мирпулатов спас двух девочек, которые начали тонуть после купания в реке Томь возле села Коларова под Томском. Инцидент произошел 19 июля. По словам мужчины, он заметил, как две девочки тонут в реке, и бросился им на выручку.

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