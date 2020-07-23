Ученые заметили необычные изменения в телах умерших от коронавируса

Патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане провели вскрытия тел 22 пациентов, умерших от коронавируса, и сделали вывод, что инфекция, вероятно, не является причиной воспалительного поражения сердечной мышцы (миокардита), как считалось ранее, а воздействует на орган другим образом. Об этом рассказал доктор медицинских наук Ричард Вандер Хайде, сообщил 21 июля сервис научных новостей EurekAlert.

«Мы выявили ключевые грубые и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит присутствует при тяжелой инфекции SARS-CoV-2», — сказал ученый.

Ричард Вандер Хайде считает, что это поможет лучше понимать заболевание и своевременно назначать эффективное лечение.

По словам заместителя директора по исследованиям и разработкам отдела патологии в университете LSU Health Шэрон Фокс, полученные результаты наряду с сильно увеличенными правыми желудочками могут указывать на очень высокую нагрузку на сердце, вторичную по отношению к острым легочным заболеваниям.

У большинства из 22 пациентов, которым проводилось вскрытие, была гипертония (высокое кровяное давление), у половины — диабет II типа, а 41% страдал от ожирения.

Ранее в этот же день сообщалось, что Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе. Новый портал призван повысить доступность результатов научных исследований, а также расширить сотрудничество между учеными. При этом размещать свои материалы могут как российские, так и зарубежные авторы.