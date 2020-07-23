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Спасатели Тульской области получили шесть новых автомобилей

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В Тульской области региональному управлению надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России передали шесть новых автомобилей Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ключи от новых машин вручил начальник регионального спасательного ведомства, полковник внутренней службы Алексей Павлов. Он отметил, что благодаря новой технике спасатели смогут оперативно выезжать на пожары для проведения дознания и станут «еще более мобильными», пишет газета «Тульские известия».

Автомобили уже распределили. Один останется в управлении, четыре отправятся в отделы надзорной деятельности и профилактической работы в Туле, один — в ОНД по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам.

На данный момент МЧС России передало 11 субъектам Центрального федерального округа 60 единиц транспорта. К началу ноября между всеми субъектами планируется распределить 462 автомобиля.

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