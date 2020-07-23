Спасатели Тульской области получили шесть новых автомобилей

В Тульской области региональному управлению надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России передали шесть новых автомобилей Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключи от новых машин вручил начальник регионального спасательного ведомства, полковник внутренней службы Алексей Павлов. Он отметил, что благодаря новой технике спасатели смогут оперативно выезжать на пожары для проведения дознания и станут «еще более мобильными», пишет газета «Тульские известия».

Автомобили уже распределили. Один останется в управлении, четыре отправятся в отделы надзорной деятельности и профилактической работы в Туле, один — в ОНД по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам.

На данный момент МЧС России передало 11 субъектам Центрального федерального округа 60 единиц транспорта. К началу ноября между всеми субъектами планируется распределить 462 автомобиля.