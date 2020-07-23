ФСБ задержала 22 участника террористической ячейки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при участии МВД и Росгвардии задержали 22 участника ячейки террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России). Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ РФ <…> в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана». <…> Задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что члены ячейки призывали совершать преступления террористического характера, финансировать террористов в Сирии, а также вербовать и переправлять рекрутов в зоны боевых действий.

Во время задержания участников «Исламского движения Узбекистана» правоохранители нашли и изъяли поддельные паспорта, пропагандистские ролики и запрещенную религиозную литературу.

Накануне ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, его готовили члены ИГ (деятельность организации запрещена в России) против сотрудников правоохранительных органов.

В результате разведывательной операции силовики обнаружили в горно-лесистой местности Чегемского района этой республики четырех боевиков. При этом на месте боестолкновения были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.