В Кремле не знали о намерении Фургала подать в отставку

В Кремле ничего не знали о планах арестованного Сергея Фургала подать в отставку с поста главы Хабаровского края. Об этом в четверг, 23 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, об этих планах не было известно», ― сообщил он журналистам, комментируя заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что экс-губернатор перед своим задержанием хотел прилететь в Москву с заявлением об отставке.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Его депутатские полномочия будут досрочно прекращены. На следующий день Дегтярева представили местному правительству

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.