Останки 15 бойцов Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области

Казачьи поисковые отряды нашли останки 15 бойцов Великой Отечественной войны в Ростовской области. Они погибли, освобождая хутор Новобахмутский.

Экспедиция проходила на территории Куйбышевского района, в ней участвовали поисковики из Аксая, Сальска и Ростова. Активисты исследовали территории, где проходили бои во время войны. Из земли были подняты останки 15 человек. При них обнаружили стеклянную фляжку и гильзы снарядов. Об этом сообщает RostovGazeta.

Имена погибших пока не установлены.

В поисковых операциях в Ростовской области задействовано 22 казачьих отряда.

В марте между хуторами Хирный и Дальний были обнаружены останки 30 бойцов Советской армии. Они погибли в 1942 году. После освобождения от немцев местные жители собрали останки и похоронили их в воронке от авиабомбы.