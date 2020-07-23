Toyota запатентовала в России новый Highlander

Японская компания Toyota запатентовала в России полноразмерный кроссовер Highlander четвертого поколения. Продажи модели в РФ должны начаться до конца лета.

Автомобиль построен на новой платформе TNGA. Длина кроссовера составляет 4966 мм, ширина — 1930, высота — 1755 мм. Размер колесной базы равен 2850 мм.

Машину оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В комплектацию кроссовера входит светодиодная оптика, панорамная крыша с электроприводом, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема JBL с 11 динамиками, проекционный дисплей и многие другие.

Стоимость нового кроссовера Toyota Highlander будет объявлена ближе к началу продаж.

21 июня сообщалось, что Toyota представляет новый двухмерный логотип и новый фирменный шрифт для европейских рынков, включая Россию.